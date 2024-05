Google Pixel 8a: MINIMO STORICO per il midrange del momento

Google Pixel 8a è il miglior midrange del momento; è un telefono del colosso di Mountain View uscito pochissimi mesi fa sul mercato internazionale. Il modello che vi consigliamo di comprare oggi viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 533,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Capite bene che si trova al suo minimo storico; è uscito da pochissime settimane sul mercato internazionale ma è già diventato un best buy per via delle sue caratteristiche e del suo design minimal ed elegante. Correte a prenderlo; è in colorazione “nero ossidiana” e dispone di 128 GB di memoria interna, non espandibile, ovviamente. Il risparmio è del 3% quindi non tergiversate.

Google Pixel 8a: ecco perché comprarlo

Il potentissimo Google Pixel 8a viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è la possibilità di farsi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano, ma non finisce qui. Avrete anche la garanzia di due anni con il rivenditore, via chat o via telefono. C’è poi il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e si può anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Google Pixel 8a è un telefono potentissimo che gode del processore Google Tensor G3, ha uno schermo OLED ampio e risoluto, con refresh rate da 120 Hz. A soli 533,89€ è da comprare immediatamente, correte a prenderlo.