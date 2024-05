Google Pixel 8 Pro, ottimo prezzo su Amazon: risparmi 274€

Il Google Pixel 8 Pro è l’ultima evoluzione nella linea di smartphone di Google: hardware impressionanti, tante funzionalità Android esclusive e una fotocamera impressionante.

In assoluto uno dei migliori top di gamma che tu possa comprare.

Il Pixel 8 Pro mantiene il design elegante e minimalista dei suoi predecessori, con un corpo in alluminio e vetro Gorilla Glass Victus. Il display è un pannello OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3200 x 1440 pixel) e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Questa combinazione garantisce colori vivaci, neri profondi e una fluidità eccellente, rendendo l’esperienza visiva estremamente piacevole.

Il Pixel 8 Pro è alimentato dal nuovo chip Tensor G3 di Google, che offre prestazioni migliorate rispetto al precedente modello. Il processore è affiancato da 12GB di RAM, assicurando una gestione fluida delle applicazioni e del multitasking.

Il comparto fotografico è notevole, sia a livello hardware che a livello software. La configurazione include una fotocamera principale da 50MP con apertura f/1.7, un sensore ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 5x. La fotocamera frontale è da 11MP.

Le foto scattate con il Pixel 8 Pro sono caratterizzate da dettagli nitidi, colori accurati e un’ottima gestione della luce. Le funzionalità avanzate di IA di Google, come il Real Tone, migliorano ulteriormente la qualità delle immagini, specialmente nei ritratti e nelle condizioni di scarsa illuminazione.

Per tutti questi ottimi motivi, il Pixel 8 Pro rappresenta un'ottima scelta nel segmento premium degli smartphone.