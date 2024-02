Google Pixel 8 Pro in MAGNIFICO SCONTO e lo paghi anche in 12 rate

Google Pixel 8 Pro è l’eccezionale top di gamma Android della casa di Mountain View che oggi arriva in sconto su Amazon ad un prezzo imperdibile. Applicando il coupon che trovi in pagina puoi pagarlo infatti soltanto 899 euro invece di 1099.

Hai la possibilità di scegliere il pagamento a 12 rate con Amazon a 79,09 euro al mese. Se non dovesse spuntarti questa opzione puoi sempre scegliere il metodo di pagamento Cofidis al checkout che ti assicura, anche in quel caso, il tasso zero.

Google Pixel 8 Pro in offerta: uno smartphone super

Google Pixel 8 Pro è alimentato dal rivoluzionario processore Google Tensor G3: il chip, progettato con l’IA della compagnia, ti regala funzionalità fotografiche e video a nuovi livelli di eccellenza, rendendo anche l’utilizzo del dispositivo più intelligente ed efficiente che mai.

Preparati a sfruttare un display immersivo con diagonale da 8.7 pollici, capace di garantirti immagini nitide e dettagliate e con una frequenza di aggiornamento che si adatta in modo intelligente tra 1 e 120Hz, a seconda dell’utilizzo che ne stai facendo.

Molto sorprendente è anche la batteria adattiva che impara dalle tue abitudini e può superare anche le 24 ore di durata: nei casi migliori può persino toccare le 72 ore di autonomia con il risparmio energetico attivato. In ogni caso, la ricarica avviene in maniera estremamente veloce.

La fotocamera è un prodigio: un sistema di quattro obiettivi di livello professionale ti offre il miglior zoom mai visto su un dispositivo Pixel. Con le impostazioni Pro puoi sfruttare al massimo le funzioni avanzate e scattare immagini di altissime qualità.

Infine, spazio per la grande novità: la gomma magica per audio che è in grado di ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento, mentre mette in risalto i suoni desiderati, garantendo una qualità audio ottimale in ogni situazione.

Uno smartphone eccezionale che oggi può essere tuo ad un prezzo imperdibile: spunta il coupon sconto e pagalo su Amazon solo 899 euro invece di 1099.