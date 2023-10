Google Pixel 8 Pro si impone nella classifica dei display di DXOMARK

In una recente valutazione da parte dei noti laboratori di DXOMARK, il Google Pixel 8 Pro si è affermato come il nuovo campione nella categoria dei display, ottenendo un punteggio di 154. Questo risultato lo colloca al primo posto, con un margine di 2 punti di vantaggio rispetto al Samsung Galaxy Z Fold5 che occupava la vetta fino a ieri.

Il Google Pixel 8 Pro è uno smartphone incredibilmente versatile, progettato per offrire un’esperienza visiva di alta qualità in qualsiasi condizione di illuminazione. Emerge con particolare enfasi in due categorie cruciali: leggibilità e resa dei colori. Rispetto ai modelli precedenti di smartphone Google, il Pixel 8 Pro presenta una luminosità di picco superiore e miglioramenti significativi nei colori e nel contrasto, anche in situazioni sfidanti, come ad esempio all’aperto in una giornata di sole.

Eccellenza nella leggibilità e nella resa dei colori

Il Google Pixel 8 Pro offre una leggibilità impeccabile nella stragrande maggioranza delle situazioni, inclusi ambienti esterni e sotto la luce diretta del sole. Il suo valore di luminosità di picco è particolarmente elevato, misurato a 2100nits, al 20% di APL (Average Pixel Level). In confronto, l’iPhone 15 Pro Max può competere in termini di luminosità quando si tratta di contenuti scuri, ma perde quasi il 50% della luminosità quando l’APL viene incrementato, rispetto al modesto 20% di perdita del Pixel 8 Pro.

Inoltre, il flagship di Google è stato attentamente ottimizzato per ambienti con scarsa illuminazione. Al buio, può scendere a un confortevole valore di 5nits, utilizzando le impostazioni predefinite di luminosità adattiva. Nel complesso, questo garantisce un’esperienza visiva uniforme e solida, in linea con le generazioni di Pixel precedenti.

Per quanto riguarda la resa dei colori, il Pixel 8 Pro è stato valutato in modalità colore adattivo predefinita, offrendo prestazioni solide e precise. La resa dei colori della pelle risulta particolarmente fedele, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, che si tratti di luce scarsa o di un’ambientazione all’aperto. Nel complesso, il Pixel 8 Pro regala una riproduzione piacevole e vivida delle immagini, con una variazione controllata dell’angolo di visione.

Google Pixel 8 Pro offre prestazioni solide anche nella riproduzione di video HDR10, con una luminosità e un contrasto piacevoli. Inoltre, non soffre di problemi legati alla caduta dei frame ed è quasi privo di sfarfallio, in linea con quanto riscontrato sugli iPhone e sui dispositivi flagship di Samsung.

Per quanto riguarda il touch, il Google Pixel 8 Pro offre un’eccellente velocità di risposta al tocco. Il display da 120Hz garantisce una navigazione web estremamente scorrevole, inoltre il dispositivo mostra una maggiore precisione negli angoli rispetto alle generazioni precedenti.

Google Pixel 8

Anche il Google Pixel 8 offre prestazioni di alto livello ed è altrettanto leggibile all’aperto e in condizioni di luce diretta. La luminosità di picco in ambienti esterni con contenuti fotografici tipici è di 1600nits, appena al di sotto del modello Pro ma con una resa leggermente superiore a quella di iPhone 15; inoltre, i colori risultano altamente fedeli in tutte le condizioni di luminosità.

Sempre di elevata qualità la riproduzione di contenuti video in HDR10, con una buona visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione e con una resa dei colori piacevole.

In conclusione, il Pixel 8 e il Pixel 8 Pro sono due dispositivi che offrono display eccezionali, capaci di garantire un’esperienza visiva di alta qualità in una vasta gamma di condizioni. Sotto questo punto di vista sono ad oggi i migliori smartphone sul mercato, offrendo luminosità elevata, fedeltà dei colori e leggibilità eccezionale all’aperto.

