Google Pixel 8 Pro con Pixel Buds Pro: bastano 999€ per il bundle più frizzante che ci sia

Il fantastico smartphone di punta del colosso di Mountain View, il Google Pixel 8 Pro, nella sua iterazione color “grigio creta” e con 128 GB di memoria interna, viene venduto e spedito da Amazon in super offerta al prezzo speciale di soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. In omaggio tuttavia, riceverete gli auricolari TWS Pixel Buds Pro (anch’essi in colorazione grigio creta).

Google Pixel 8 Pro su Amazon: Best Buy a questo prezzo

È un terminale veramente spettacolare, dotato di un ampio schermo risoluto e ricco di features assurde, con un processore Google Tensor G3 sotto la scocca, coadiuvato dall’intelligenza artificiale e da un modem 5G, ma non solo. C’è un sistema fotografico degno di nota con ottiche di punta che permettono di realizzare immagini e video di altissimo profilo. Come non citare lo schermo immerso con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, da oltre 6,7 pollici, con risoluzione QHD+, cornici sottili e un foro per la selfiecam. La batteria promette un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo.

Il Pixel 8 Pro è anche dotato di un comparto software pensato per l’elaborazione avanzata delle immagini mediante AI; ciò significa che potrete adoperare la gomma magica audio, la funzione “occhi chiusi” o “sguardo altrove” per combinare più scatti simili al fine di realizzare un’unica immagine bellissima dove tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore, ma non solo. Il device dispone di Android 14 (ed è aggiornabile per ben sette anni) in versione stock con una VPN integrata e gratuita all’interno di Google One.

Questo è un device veramente spettacolare che noi vi consigliamo di prendere seriamente in considerazione se volete un prodotto di punta dalle altissime specifiche tecniche ma con in omaggio un pratico paio di auricolari TWS in-ear che promettono prestazioni eccellenti e sono perfetti per l’ascolto della musica o per le telefonate. Il Google Pixel 8 Pro, con in omaggio gli auricolari Pixel Buds Pro, è venduto e spedito in super offerta a soli 999,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.