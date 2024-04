Google Pixel 8 Pro: bastano 879€ su Amazon per farlo tuo

Adesso vogliamo parlarvi di uno smartphone realizzato dall’OEM di Mountain View; si chiama Google Pixel 8 Pro ed è l’ammiraglia della line-up della compagnia. Cosa implica questo? Semplice: il device è un prodotto unico nel suo genere, realizzato con cura e con specifiche tecniche degne di nota. Non di meno è garantito per durare almeno sette anni visto che l’azienda promette tantissimi major update per il dispositivo. Fra le altre cose, il terminale vanta una fotocamera (o per meglio dire, un comparto fotografico) di altissimo profilo, pari soltanto a quello di una camera mirrorless professionale. Il device, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna e in colorazione “grigio creta” costa solo 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Google Pixel 8 Pro: ecco perché comprare questo gioiello

Fra i vantaggi esclusivi di Amazon non possiamo non citare la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di effettuare il reso (gratuitamente) entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o ripensamenti. C’è poi la garanzia di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva via chat o via telefono con il supporto logistico del sito. Non di meno, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Cosa aspettate a fare vostro questo gioiello?

Il Pixel 8 Pro è uno smartphone di punta di Google che vanta specifiche premium come il SoC Google Tensor G3 coadiuvato da un modem 5G, da 128 GB di storage e dall’intelligenza artificiale. Il comparto fotografico presenta tre sensori che girano video di qualità cinematografica e possono scattare fotografie assurde anche in condizioni di luce avversa. A 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è imperdibile.