Google Pixel 8 Pro a soli 999€: il TOP da comprare OGGI

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso flagship Pixel 8 Pro di casa Google si trova in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in sconto è quello in colorazione “nero ossidiana” e ha ben 128 GB di memoria interna. Lo trovate su Amazon con tantissimi vantaggi esclusivi; prima di esaminarli tutti, vi ricordiamo che questo device ha uno schermo super risoluto da 6,7″ Super Actua con refresh rate adattivo fino a 120 hz e risoluzione QHD+; le cornici sono sottili e contenute e la selfiecam è posta in un foro di piccole dimensioni al centro del pannello. Come non citare poi l’ottimo chipset interno e la batteria adattiva di nuova generazione. Insomma, ci troviamo di fronte ad un gadget che vale molto più di quel che costa e che, sotto moltissimi punti, batte perfino l’ammiraglia di Apple, iPhone 15 Pro Max.

Google Pixel 8 Pro: il Best Buy del giorno

Il Pixel 8 Pro è uno smartphone bellissimo, oltre che potentissimo, ha un comparto fotografico di pregio con ottiche avanzate; abbiamo una mani camera che gira video di qualità cinematografica, altre due ottiche speciali (una di queste due è una tele con zoom 5X) e il sistema operativo è Android 14 in versione stock con tante chicche software pensate per l’utente. C’è perfino una VPN gratuita integrata in Google One e per la sicurezza dei dati troviamo un chip Titan M nell’hardware del device.

Lo smartphone di Google viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 999,00€ è da comprare immediatamente.

