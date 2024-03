Google Pixel 8 Pro 256 GB in offerta flash su Amazon: è IMPERDIBILE (-303€)

Il Google Pixel 8 Pro da 256 GB è protagonista di una nuova offerta su Amazon. In questo momento, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 856 euro, invece di 1.159 euro, grazie a uno sconto extra di 100 euro ottenibile spuntando la casella “Applica coupon 100€” disponibile sulla pagina Amazon dello smartphone. L’offerta consente di ottenere ben 303 euro di sconto rispetto al prezzo di listino dello smartphone. Per accedere subito alla promozione (valida per un periodo di tempo limitato) è possibile premere sul box qui di sotto. Da notare che la versione da 128 GB costa 779 euro, grazie allo sconto extra di 100 euro disponibili con il coupon.

Google Pixel 8 Pro 256 GB: minimo storico su Amazon

Il Google Pixel 8 Pro è lo smartphone giusto su cui puntare per chi cerca un top di gamma completo e con un supporto software al top. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche il SoC Google Tensor G3 affiancato da 12 GB di memoria RAM, 128/256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. C’è poi una tripla fotocamera posteriore oltre al sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro 256 GB al prezzo scontato di 856 euro invece di 1.159 euro, beneficiando così di 303 euro di sconto rispetto al listino. Per ottenere lo sconto basta spuntare la casella “Applica coupon 100€” come evidenziato nell’immagine proposta qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta di Google basta premere sul box qui di sotto. La versione da 128 GB costa 779 euro.