Google Pixel 8 in offerta a un PREZZO INCREDIBILE (-234€)

Il Google Pixel 8 diventa ancora più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 565 euro invece di 799 euro, con 234 euro di sconto per la versione da 128 GB di storage. Lo sconto è ottenibile grazie alla nuova offerta eBay con l’aggiunta del codice sconto SANVALENTINO, da inserire nel carrello prima di completare l’acquisto. Da notare che è possibile optare anche per il pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è disponibile tramite il box qui di sotto.

Google Pixel 8 al minimo storico: è da prendere subito

Il Google Pixel 8 è lo smartphone da comprare per chi cerca un top di gamma compatto con un supporto software di livello assoluto. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,2 pollici oltre che il SoC Google Tensor G3, affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 14, con supporto software esteso per ben 7 anni. Il Pixel 8 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni generali, in un formato compatto, in tutti i contesti di utilizzo.

