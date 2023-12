Google Pixel 8: costa solo 749€, compralo ADESSO

Google Pixel 8 è il flagship da comprare oggi; è un top di gamma realizzato dalla casa madre che produce il software Android quindi si tratta di un gadget assolutamente unico nel panorama mobile. Grazie alle offerte del giorno su Amazon si porta a casa al prezzo sensazionale di 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Se siete interessati ad un articolo del genere (visto che il suo valore di listino sarebbe molto più elevato) prendetelo adesso e non pensateci troppo. Il modello in questione è quello in colorazione nera con 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 8: il Best Buy del giorno

Il nuovo flagship di casa Google dispone di un processore Tensor G3; è il chipset più potente dell’azienda ed è dotato di intelligenza artificiale che serve per fornire un boost in più al comparto fotografico per scattare immagini e realizzare video di qualità cinematografica. Il display è un pannello OLED ad alta risoluzione da 6,2″ con colori vivaci e nitidi, ha il refresh rate da 120 Hz che assicura una visione dei contenuti pazzesca e la batteria è adattiva, oltre che generosa: dura tantissimo la sua autonomia e con il risparmio energetico il dispositivo potrà reggere anche 72 ore senza il minimo problema.

Il software di bordo è “magico”; sono tante le features smart pensate per il quotidiano. Un esempio? C’è la gomma magica foto e quella per l’audio che sfrutta l’AI di Google per dirute i rumori fastidiosi circostanti. Con la Night Mode o l’astrofotografia potrete creare capolavori anche al buio. Comodissima infine, la VPN di Google One integrata nel sistema operativo di bordo, Android 14 in versione stock.

A soli 749,00€ questo è uno dei migliori top di gamma da acquistare oggi su Amazon, viene venduto e spedito da Amazon e c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio.

