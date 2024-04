Google Pixel 8: costa solo 599,00€ su Amazon, risparmi il 25%

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo Google Pixel 8, il flagship del momento, si porta a casa oggi con un prezzo irrisorio. Pensate che lo pagherete solo 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra si presenta come un’ammiraglia davvero esclusiva, con un design minimal ma elegante, un chipset di bordo esclusivo, un pannello OLED ampio e risoluto, ma ugualmente compatto, ricco di tecnologia, con una scheda tecnica che viene coadiuvata dall’intelligenza artificiale. Cosa aspettate a fare vostro questo gioiello dal noto portale di e-commerce americano? Non pensateci troppo e correte a prenderlo; a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà la promo.

Google Pixel 8 su Amazon: Best Buy

Google Pixel 8 è un top di gamma potentissimo, dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate da 120 Hz. C’è un pannello con cornici sottili e un foro per la selfiecam di altissimo profilo, incastonato in un frame metallico. Sulla back cover troviamo una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless ma si ricarica anche tramite USB Type-C in pochi minuti. A proposito, la batteria è adattiva e si adeguerà alle vostre esigenze, mentre il processore interno, il Google Tensor G3, verrà aiutato dall’intelligenza artificiale. C’è un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e troviamo anche il fingerprint in-display per bloccare e sbloccare il terminale. Ottimo il comparto fotografico con due sensori evoluti che girano video di qualità cinematografica e che scattano fotografie assurde anche al buio.

Con un prezzo scontatissimo di soli 599,00€, il meraviglioso Google Pixel 8 si presenta come un device pazzesco. Con Amazon avrete la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e c’è il reso gratis entro quattordici giorni dall’acquisto. Non manca la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Correte a prenderlo adesso.