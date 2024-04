Google Pixel 8: a QUESTO PREZZO è il compatto su cui puntare (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 8 continua ad essere uno degli smartphone più interessanti su cui puntare per chi è alla ricerca di un modello compatto e in grado di offrire ottime prestazioni. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 599 euro. Per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi, anche pagando con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8: a questo prezzo è da prendere subito

Il Google Pixel 8 è lo smartphone giusto per abbinare prestazioni elevate con un design compatto. Tra le specifiche troviamo il SoC Google Tensor G3 a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche un display OLED da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14. C’è anche una doppia fotocamera posteriore.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 128 GB al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 12 rate mensili, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta in questione è valida per tutte le colorazioni dello smartphone. Da notare che con appena 60 euro in più è possibile acquistare la versione da 256 GB, andando a raddoppiare lo spazio di storage disponibile.