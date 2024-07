Google Pixel 8 (128 GB): a meno di 600€ è il flagship Android da prendere

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta ma non sapete cosa acquistare, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Google Pixel 8 che, nella sua iterazione color “nero ossidiana”, con 128 GB di memoria interna al seguito, costa soltanto 595,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di usufruire della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate a farlo vostro? A questa cifra è un best buy senza eguali e senza rivali: fate presto prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata.

Google Pixel 8: a questa cifra è un best buy assoluto

Google Pixel 8 è il flagship Android che dovete acquistare adesso; è un top di gamma incredibile, leggero, versatile e compatto, con uno schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto con refresh rate da 120 hz, un foro per la selfiecam e cornici sottili al seguito. Il frame è in metallo e la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless. A proposito, sotto la scocca troviamo una batteria che assicura un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C. Fra le altre cose, c’è un processore Google Tensor G3 coadiuvato da 128 GB di memoria interna (non espandibile), da un modem 5G e da un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti.

Google Pixel 8 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 595,89€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). A questa cifra è un best buy, compratelo adesso.