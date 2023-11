Google Pixel 7a in offerta a 386€ con la promo Extra Sconto 24% Unieuro

Il Google Pixel 7a è uno dei protagonisti dell’Extra Sconto 24% che Unieuro ha lanciato in occasione del Black Friday. Grazie alla promo, che resterà valida fino alla mezzanotte di domani venerdì 24 novembre, il medio gamma di Big G è in offerta a soli 386€ invece di 509€. La promozione è disponibile su questa pagina.

Il telefono Google Pixel 7a è uno dei medi di gamma più convincenti di tutto il 2023. Per caratteristiche ed esperienza d’uso, può benissimo essere definito come la versione più compatta del fratello maggiore Pixel 7.

Google Pixel 7a in offerta a 386€ per il Black Friday Unieuro

Uno dei principali punti di forza di Pixel 7a è il processore Google Tensor G2 a 5nm, nella configurazione da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. Ottima anche la connettività: a bordo troviamo il supporto a 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, eSIM, Android Auto, GPS, Google Pay e il connettore USB-C 3.2 Gen2.

Se si considera la fascia di prezzo, il comparto camere è tra i migliori in assoluto. Tutto merito dell’eccezionale elaborazione software operata da Google, che può prendersi perfino il lusso di rinunciare al teleobiettivo: la camera principale è da 64 megapixel con apertura f/1.89 e stabilizzazione ottica, poi troviamo un ultra-grandangolare da 12 megapixel con campo visivo di 120° e apertura f/2.2, più una camera anteriore da 13 megapixel con apertura f/2.2.

Altro fiore all’occhiello del 7a di Google è il software, il migliore nel panorama Android per distacco. In più, si ha la certezza di poter far affidamento su almeno 5 anni di aggiornamenti.

Puoi acquistare il Google Pixel 7a in offerta a 386€ su questa pagina: l’extra sconto del 24% sarà visibile in automatico una volta aggiunto il telefono al carrello.

