Google Pixel 7a e Pixel Fold: trapelata la data di lancio

Ci siamo: in queste ore è trapelata la data di lancio ufficiale del famigerato Pixel Fold, il primo pieghevole di casa Google. Il device verrà annunciato insieme al midrange più frizzante della line-up, il Pixel 7a di nuova generazione.

Come molti di voi sapranno, l’OEM di Mountain View è prossima a svelare i nuovi super dispositivo per il mercato consumer; se da un lato ci sarà un mediogamma con processore Tensor G2 sotto la scocca e design ereditato dal fratellone Pixel 7 (che, a proposito, lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 557,48€), dall’altro conosceremo il foldable di fascia alta del marchio.

Il Google I/O è alle porte e secondo le indiscrezioni si dovrebbe tenere il prossimo 10 maggio 2023. È in questa data che faremo la conoscenza dei terminali del marchio.

Google Pixel Fold e Pixel 7a: cosa sappiamo?

Fan dei Pixel, unitevi a raccolta: il Google I/O dovrebbe tenersi a maggio. Oltre a vedere il Pixel Fold, dovremmo assistere anche al lancio del midrange e alla commercializzazione del tanto atteso Pixel Tablet (che abbiamo intravisto durante lo scorso I/O di ottobre). Pixel 7a arriverà in diverse colorazioni: Charcoal, Snow, Sea e Coral, e si acquisterà, come sempre, dal Google Store o da Amazon. Sul Pixel Fold ci sarà da attendere; arriverà in commercio solo dal 27 giugno con preordini a partire dal 10 maggio sullo store ufficiale dell’azienda e dal 30 maggio con i provider.

Google Pixel Fold Announcement: May 10

Pre-order from Google Store: May 10

Pre-order from partners / carriers: May 30

Available: June 27 pic.twitter.com/11zMixDdYy — jon prosser (@jon_prosser) April 17, 2023

Il Pixel 7a sarà un mediogamma dal sapore premium; nuovo processore Google Tensor G2, 8 GB di RAM, main camera Sony IMX787 da ben 64 Megapixel, ultrawide da 12 Mpx, schermo OLED da 6,1 pollici FHD+ e refresh rate da 90 Hz. Posteriormente dovrebbe essere simile al fratellone Pixel 7.

Google Pixel 7a

Charcoal, Snow, Sea (light blue), and Coral (Google Store only) Announcement: May 10, available for purchase immediately 6a will not be discontinued. — jon prosser (@jon_prosser) April 17, 2023

Le specifiche del Pixel Fold invece, dovrebbero essere simili a quella del Pixel 7 Pro su tutti i versanti. Speriamo che il costo non sia troppo elevato, a questo punto. Staremo a vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.