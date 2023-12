Google Pixel 7a: con un prezzo così non puoi ignorarlo (solo 424,69€)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo per segnalare adesso: l’ottimo Google Pixel 7a, il midrange del momento, costa pochissimo su Amazon. Potrà essere vostro con soli 424,69€, IVA inclusa, e spese di spedizione comprese, grazie alle promozioni del giorno. Non lasciatevelo sfuggire: il modello in questione è quello in colorazione grigia con 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 7a: il midrange da comprare oggi

Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e ciò implica una serie di vantaggi non da poco; iniziamo dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Vi è poi la possibilità di effettuare il reso gratis fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche ma c’è anche la garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, citiamo il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero) per gli account abilitati.

Questo smartphone di fascia media di Google è eccellente sotto tutti i punti di vista; d’altronde dispone della medesima scheda tecnica del fratellone Pixel 7, con tanto di processore Google Tensor G2, RAM elevata, display super risoluto OLED da oltre 6,4″ con refresh rate da 90 Hz. Il pannello è sì generoso ma ricco di tecnologia, c’è un’autonomia generosa grazie ad una batteria capiente e che si ricarica rapidamente. Non manca un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e il comparto fotografico è di punta con un sensore principale da 64 Megapixel. Costa solo 424,69€, IVA inclusa, con spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché questo Google Pixel 7a è un best buy.

