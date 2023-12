Google Pixel 7a con custodia in OMAGGIO a meno di 430€

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media e lo volete Android, oggi vi consigliamo l’ottimo Pixel 7a di Google che, nella sua iterazione color “grigio siderale”, con 128 GB di memoria interna al seguito, costa solo 429,65€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di nu terminale spaziale, leggero, potente, versatile ma con un prezzo da midrange; è un super best buy alla cifra a cui viene proposto oggi quindi non lasciatevelo sfuggire. Fate presto se siete interessati/e prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Tra le altre cose poi, sappiate che con questo device avrete in omaggio la pratica cover in silicone verde. Non solo quindi è in sconto, ma c’è anche un simpatico omaggio che troverete molto utile.

Google Pixel 7a: il Best Buy del giorno

Questo smartphone del colosso di Mountain View presenta un processore Google Tensor G2 (lo stesso chipset che ritroviamo sui fratelloni Pixel 7 e 7 Pro), coadiuvato da tanta RAM e da 128 GB di memoria interna. C’è un pannello OLED da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz, cornici sottili e supporto all’HDR10. La scocca è super resistente, c’è un modulo fotografico composto da due sensori di punta evoluti (il principale è da 64 Megapixel) con tanto di flash LED al seguito. Il sistema operativo è Android 14 in versione stock con tante chicche smart. C’è perfino una VPN gratuita integrata nel software; a protezione dei dati dagli utenti troviamo un chip Titan M e sul pannello invece, c’è il fingerprint in-display.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 429,65€ con la cover in omaggio; c’è la consegna celere e gratuita, oltre che garantita e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

