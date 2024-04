Google Pixel 7a con caricabatterie in regalo: sconto ASSURDO del 22%, costa solo 399€

Il meraviglioso Google Pixel 7a, viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 399,00€. Il risparmio è pari al 22% rispetto al valore di listino; cosa aspettate a comprarlo? A questa cifra infatti è veramente eccellente ed eccezionale, e in omaggio troverete anche il pratico caricabatterie da 30W per la ricarica dello stesso. Il dispositivo è un gadget che risulta essere perfetto per tutti gli utenti, anche perché è un top di gamma in tutto e per tutto, con una scheda tecnica all’avanguardia e con un design minimal ed elegante. Il modello in questione è in colorazione “grigio antracite” e a bordo ci sono 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 7a: il midrange da comprare

Il Pixel 7a è uno smartphone di fascia media veramente eccellente; vanta uno schermo OLED da 6,4 pollici super risoluto con refresh rate da 90 Hz, dispone di cornici sottili e presenta un singolo foro per la selfiecam. Sotto la scocca batte un cuore Google Tensor G2, coadiuvato da un chip Titan M e da 128 GB di memoria interna, non espandibile. Il sistema operativo è Android 14 stock e la compagnia promette diversi anni di aggiornamenti software con patch di sicurezza aggiornate. Il comparto fotografico prevede un sensore da 64 Megapixel con OIS e una seconda lente ultrawide che gira video in 4K. Il fingerprint per lo sblocco e il blocco del gadget è posto sotto il pannello mentre la batteria adattiva si ricarica tramite USB Type-C e si adegua, appunto, alle necessità e abitudini degli utenti.

Google Pixel 7a viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato); c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Correte a prenderlo, è in sconto a soli 399,00€ con in omaggio il caricatore originale da 30W.