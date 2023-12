Google Pixel 7a cala al MINIMO STORICO su Amazon (-109€)

Si tratta di un’offerta davvero ottima quella lanciata oggi da Amazon: in questo momento, infatti, è possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 399 euro invece di 509 euro. Si tratta di uno sconto di ben 109 euro. Per il compatto di Google, quindi, si registra un nuovo prezzo minimo storico con la possibilità per gli utenti di scegliere tra tre diverse colorazioni. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e l’offerta è disponibile cliccando su uno dei box qui di sotto.

Google Pixel 7a al minimo storico su Amazon: è un affare

Il Google Pixel 7a è uno dei più interessanti smartphone di fascia media e, per chi ama i modelli compatti, rappresenta un vero best buy. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici e si basa sul SoC Google Tensor G2, lo stesso chip utilizzato da Pixel 7 e 7 Pro. Ci sono poi 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una doppia fotocamera posteriore e al sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 399 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone di Google che registra un taglio di prezzo di ben 109 euro rispetto al listino, con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

