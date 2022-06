Google ha in cantiere un super smartphone superiore al Pixel 7 Pro?

Mentre cresce come un’onda di marea l’impazienza di chi non vede l’ora di stringere tra le mani i nuovi Google Pixel 7/7 Pro – sapevate che qualcuno aveva messo in vendita un singolare prototipo su eBay? -, le ultime indiscrezioni circa i piani di sviluppo di Google indicano che il colosso di Mountain View avrebbe in cantiere un super smartphone premium con un design e caratteristiche addirittura superiori a quelle del Pixel 7 Pro.

Infatti, analizzando parte del codice ufficiale all’interno del ramo AOSP (Android Open Source Project), il team di 9to5Google è incappato in una serie di chiare indicazioni che farebbero proprio riferimento a uno smartphone con caratteristiche ancora più premium di quelle offerte dal Pixel 7 Pro.

Google ha in cantiere un super smartphone premium?

Entrando nel dettaglio, all’interno del codice AOSP sono stati individuati chiari riferimenti ai device con nome in codice P10 e C10, aka Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, con i nomi in codice “Panther” e “Cheetah”; inoltre, per la prima volta in assoluto, scopriamo l’esistenza di un ulteriore device finora mai nominato con il codice prodotto G10.

Chi come il team di 9to5Google è spesso impegnato a spulciare il codice AOSP alla ricerca di nuovi indizi non è mai incappato in un device del colosso di Mountain View con il suffisso “G”, il che porta a presumere che la compagnia avrebbe in cantiere una nuova linea di device di cui ancora non si molto. Le uniche informazioni finora note sono la presenza del sistema operativo Android (ovviamente), il processore Google Tensor e un display con le stesse specifiche di quello presente su Google Pixel 6 Pro.

Considerando che Google Pixel 7 Pro monterà lo stesso display del Pixel 6 Pro, come hanno svelato in anticipo diversi rumor, è molto probabile che il modello “G10” faccia riferimento a un inedito device “Ultra”. Restando con i piedi ben saldi a terra in attesa di scoprire ulteriori novità su questo interessante dispositivo, vi segnaliamo che l’ottimo Google Pixel 6 è in offerte sconto su Amazon.

