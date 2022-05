Google Pixel 7/7 Pro: forse ci sono brutte notizie per i display

Mentre le ultime indiscrezioni circa l’atteso foldable Google Pixel Fold parlano di un probabile rinvio al 2023, in queste ore vengono pubblicate in rete alcune informazioni sui display di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

I due smartphone di fascia alta protagonisti del Google I/O dell’11 maggio pronti a fare il loro ingresso sul mercato italiano già da questo autunno, dovrebbero montare pannelli in tutto e per tutto simili a quelli attualmente presenti sulla serie Google Pixel 6.

Google Pixel 7/7 Pro arriveranno con gli stessi display dell’attuale generazione di fascia alta?

Il codice AOSP studiato dai colleghi di 9to5Google ha mostrato chiaramente che Cheetah, il nome in codice di Google Pixel 7, e Panther, il nome in codice di Google Pixel 7 Pro, monteranno rispettivamente i display S6E3FC3 e S6E3HC3 di Samsung; si tratta degli stessi display che il colosso di Mountain View ha utilizzato su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Lo smartphone Google Pixel 7 monterà una display a risoluzione 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre il modello di punta Google Pixel 7 Pro disporrà di un pannello da 1440 x 3120 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; sono le stesse identiche specifiche relativi ai display attualmente disponibili sugli smartphone della serie Pixel 6.

Considerando che, numeri alla mano, non ci sarebbero differenze marcate tra i pannelli già utilizzati e quelli che saranno introdotti sulla serie Google Pixel 7, è molto probabile che i nuovi top di gamma godranno solo di piccoli miglioramenti per quanto riguarda la luminosità, la qualità visiva delle immagini e i consumi. In attesa di scoprire ulteriori novità sugli attesi top di gamma di Google, mai come oggi conviene acquistare Google Pixel 6 in offerta su Amazon a un prezzo molto vantaggioso.

