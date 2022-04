Google Pixel 7 Pro arriverà con una inedita colorazione?

Torniamo nuovamente a parlare di Google Pixel 7 Pro che, dopo gli ultimi leak che hanno messo in evidenza il probabile design, ritorna alla ribalda con una colorazione inedita e finora mai sperimentata prima dal colosso di Mountain View.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, abbiamo la possibilità di ammirare il device di Google in una serie di render ad alta risoluzione e da diversi punti di vista.

Google Pixel 7 Pro arriverà con una nuova colorazione?

Caratterizzato da una colorazione celeste chiaro molto interessante, i render mettono meglio in evidenza un design che tutto sommato risulta essere largamente ispirato a quello di Google Pixel 6 Pro. La differenza più importante la si può notare a livello della “barra” della fotocamera posteriore: invece di essere “poggiata” sul retro del device, i render CAD svelano invece che il team di designer di Google ha introdotto due apici che la collegano direttamente al frame laterale del telefono.

Frontalmente è ben visibile un pannello flat con una fotocamera punch hole centrale, cornici molto ben ottimizzate e le bande laterali per la connettività 5G a livello del frame laterale; i tasti del bilanciere del volume e di accensione, inoltre, sembrano essere in metallo.

Quando sarà presentato Google Pixel 7 Pro?

È altamente improbabile (se non impossibile) che la serie Google Pixel 7 arriverà prima della fine del Q3 di quest’anno, a maggior ragione se consideriamo che la timeline ufficiale di Android 13 parla proprio di fine Q3 e inizio Q4 – l’azienda è solita svelare la nuova versione stabile di Android assieme alla nuova serie di smartphone Pixel. Detto questo, con tutta probabilità bisognerà attendere almeno la fine di settembre o al massimo la prima decade di ottobre; per quanto riguarda i prezzi, invece, non si ha ancora niente di preciso.

Non è chiaro se la compagnia punterà a un prezzo di lancio aggressivo come per la serie Google Pixel 6 o se si spingerà un po’ più in alto.