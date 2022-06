Google Pixel 7, il nuovo chip Tensor sarà realizzato da Samsung?

La serie Google Pixel 6, ormai prossima a essere rimpiazzata dai nuovi Google Pixel 7/7 Pro, è stata la prima in assoluto a montare il processore proprietario Google Tensor realizzato in stretta collaborazione con gli ingegneri Samsung.

Mettendo da parte l’incredibile storia dell’altro giorno relativa allo sbarco su eBay di un prototipo di Google Pixel 7, in queste ore un nuovo post pubblicato sul blog sudcoreano Naver torna a parlare del nuovo top di gamma del colosso di Mountain View e della seconda generazione dei processori Google Tensor.

Google Pixel 7 monterà un nuovo processore Tensor nuovamente realizzato da Samsung

Secondo alcune persone informate dei fatti, sembra che Google abbia nuovamente incaricato il colosso sudcoreano a realizzare i processori Tensor 2 che troveranno posto nei nuovi top di gamma. Inoltre, le ultime indiscrezioni rivelano che i nuovi SoC saranno realizzati con processo produttivo a 4 nm – sarà uno dei pochi chip mobile a 4 nm il che conferirà un importante vantaggio a Google, soprattutto considerando che l’iPhone 14 monterà un chip a 5 nm come quello presente sulla serie iPhone 13 – che garantirà importanti miglioramenti sotto molti punti di vista, tra cui una maggiore efficienza energetica e un clock di esercizio ancora più spinto.

Per quanto riguarda la produzione vera e propria dei nuovi chip sarà necessario attendere come minimo ancora qualche settimana, ma giorno dopo giorno ci avviciniamo al lancio dei nuovi Google Pixel 7 anche per il nostro Paese. In attesa di stringere tra le mani i nuovi top di gamma, vi ricordiamo che l’ottimo Google Pixel 6 è in forte sconto su Amazon; è la giusta occasione per ricevere a casa in appena 1 giorno uno tra i migliori smartphone Android di questi tempi.

