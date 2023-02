Google Pixel 7 a 99€ in MENO e in REGALO gli auricolari Pixel Buds A

Ti voglio subito dire che un’offerta così alettante durerà un soffio quindi sii rapido se non vuoi perderla. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Google Pixel 7 a soli 649 euro, invece che 748 euro, e in regalo avrai anche gli auricolari Pixel Buds A.

Questa è davvero un’opportunità unica. Tra l’altro puoi anche acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Goditi uno degli smartwatch più belli e performanti con uno sconto niente male. In questa versione da 128GB di memoria e 8GB di RAM, avrai anche delle bellissime cuffiette wireless.

Google Pixel 7: una bomba che ti regala anche gli auricolari

Google Pixel 7 monta il potente processore Google Tensor che, unito al chip Titan M2, gli dona velocità e sicurezza. Si presenta con un bellissimo display da 6,3 pollici OLED con refresh rate a 90Hz, luminoso e fluido. Ottima batteria adattiva in grado di durare per 24 ore in modalità standard e per 72 ore attivando il risparmio energetico. Bellissima fotocamera grandangolare da 50 MP per scatti memorabili. Inoltre è Dual SIM e gode della tecnologia 5G per Internet veloce.

Gli auricolari che troverai in regalo, gli splendidi Pixel Buds A, sono leggeri e molto comodi. Hanno dei morbidi gommini in silicone che isolano perfettamente dai rumori esterni e sono stabili. Li puoi usare tranquillamente anche per fare sport. Hanno dei driver dinamici da 12 mm che garantiscono un suono eccellente per ascoltare musica e per fare chiamate. I microfoni riescono a percepire solo la tua voce, filtrando invece i rumori, per offrire a chi ti ascolta una voce pulita e cristallina.

Insomma siamo di fronte a un’offerta da non perdere assolutamente. Per cui dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 7 a soli 649 euro, invece che 748 euro, e in regalo avrai anche gli auricolari Pixel Buds A. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

