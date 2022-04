Google Pixel 6a: la confezione di vendita conferma il design?

Dopo le ultime informazioni su Google Pixel 6a inerenti al suo passaggio su GeekBench, in queste ore un inedito leak ha svelato la probabile confezione di vendita del nuovo smartphone di fascia media di Google: da quel che possiamo vedere, non ci sarebbero differenze di design sostanziali tra il nuovo device e la famiglia Google Pixel 6.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate su Techxine, sembra proprio che il device mostrato nella confezione di vendita sia in tutto e per tutto identico a Google Pixel 6 – è possibile notare l’assenza della terza lente nella fotocamera posteriore, che invece troviamo sul modello di punta Google Pixel 6 Pro.

È questa la confezione di vendita di Google Pixel 6a?

Anche se non è possibile avere certezza al 100% del tipo di lavorazione del telaio posteriore, con tutta probabilità Google Pixel 6a sarà dotato di un pannello in vetro proprio come i suoi fratelli maggiori; oppure, come viene rimbalzato in rete da alcune testate piuttosto affidabile, potrebbe trovare posto anche un telaio in plastica lucida con una particolare lavorazione che riflette la luce.

Ovviamente è necessario prendere queste informazioni con il giusto scetticismo che si deve in questi casi: il leak, per quanto possa apparire verosimile, proviene da una fonte che non ha una lunga storia di scoop affidabili alle spalle.

Quando sarà disponibile Google Pixel 6a?

Le ultime indicazioni circa l’eventuale data di lancio del nuovo smartphone di fascia media di Google parlano del mese di maggio, ovvero in occasione del Google I/O dell’11 e 12 maggio. In quell’occasione, oltre ad assistente molto probabilmente alla presentazione ufficiale di Android 13, si vocifera che il colosso di Mountain View svelerà anche il tanto atteso Google Pixel 6a. Questo, però, non significa che sarà immediatamente disponibile: ci sono importanti “conferme” che parlano di una disponibilità sul mercato solo dal mese di luglio.