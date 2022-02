Google Pixel 6: è quasi pronto il fix per questo bug molto fastidioso

L'arrivo dell'aggiornamento di febbraio per la gamma Google Pixel ha tristemente introdotto un bug al modulo Wi-Fi di Google Pixel 6 che ha colpito un numero piuttosto significativo di utenti. Ebbene, dopo diverse settimane di lamentele e post in lungo e in largo su internet, in queste ore scopriamo che Google ha sviluppato un apposito fix in grado di correggere una volta per tutte il bug per il Wi-Fi.

Google ha sviluppato un fix per il bug del Wi-Fi su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

La conferma arriva direttamente da un portavoce ufficiale di Google che, in risposta a un thread aperto su Reddit da un utente colpito dal bug, ha dichiarato quanto segue:

Grazie mille per aver segnalato questo problema, ci dispiace che tu lo stia riscontrando. Dopo alcune indagini, abbiamo identificato la causa principale e stabilito che ha un impatto su un numero molto ridotto di dispositivi. Ovviamente ci rendiamo conto che si tratta di un'esperienza scadente e abbiamo immediatamente sviluppato una correzione software che sarà disponibile nel prossimo aggiornamento di Google Pixel, in uscita a marzo.

Quindi, come sottolinea direttamente un portavoce ufficiale del colosso di Mountain View, gli utenti colpiti dal bug potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo con l'aggiornamento previsto per il mese di marzo. Con ogni probabilità, considerando la policy di Google, la patch sarà rilasciata giorno 7 marzo, ovvero il primo lunedì del mese.

