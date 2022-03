Google Pixel 6: quest'applicazione gratuita è per i nerd al 100%

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, i nuovi smartphone Android di Google lanciati lo scorso ottobre assieme ad Android 12 e solo da pochissimo tempo disponibili anche in Italia, sono tra i tantissimi device Android a essere muniti di una fotocamera punch hole (in questo caso centrale) che, volendo, può fungere anche da indicatore di batteria residua grazie a una piccola, semplice ma potente applicazione chiamata Energy Ring.

Energy Ring, un’applicazione disponibile sul Play Store, permette di aggiungere un “anello” attorno alla fotocamera punch hole del telefono – più precisamente alla porzione del display con il foro circolare in cui è riposto il sensore della fotocamera -, che informa rapidamente sulla quantità di batteria residua a vostra disposizione.

Energy Ring stravolge la fotocamera punch hole di Google Pixel 6/6 Pro

Una volta scaricata e installata sul vostro device, è necessario disattivare la voce “Percentuale batteria” all’interno del pannello Impostazioni > Batteria per disattivare l’indicatore di percentuale di batteria che si va a posizionare al lato destro dell’icona nella status bar. Inoltre, scaricando l’applicazione “System UI Tuner”, è anche possibile disattivare completamente l’icona della batteria dalla status bar per rendere l’effetto ancora migliore.

Una volta impostata correttamente l’applicazione – nelle impostazioni è possibile andare a definire i colori e lo spessore dell’anello che si andrà a posizionare tutto attorno alla fotocamera punch hole -, l’anello si colorerà in modi differenti in base alla quantità di batteria residua. Per tutti gli altri utenti che non utilizzano gli ultimi smartphone di Google, l’applicazione è compatibile anche con i seguenti device:

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note20 series

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy M 31s

Google Pixel 4a (5G)

Google Pixel 5 (a)

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE

Motorola Edge Plus

Motorola One Action

Motorola One Vision

Motorola G8

Motorola Power

Motorola G40 Fusion

HONOR 20

Huawei View 20

Huawei Nova 4

Huawei Nova 5T

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Pro

