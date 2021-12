Google Pixel 6/6 Pro: niente panico se la ricarica è lenta

Perché si parla della ricarica lenta di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro? I mesi successivi al lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono stati costellati da una serie di lamentele da parte di chi, corso ad acquistare i nuovi top di gamma di Google, si è ritrovato a dover convivere con bug e altre problematiche spesso legate ad Android 12 e in parte già adesso risolte – anche se con qualche eccezione.

La ricarica di Google Pixel 6/6 Pro è troppo lenta?

In queste ore all'interno di un thread su Reddit diversi utenti si stanno lamentando della ricarica lenta dei propri Google Pixel 6: un utente in particolare dichiara che la ricarica del proprio Pixel 6 Pro è “lenta come una lumaca“. A nulla sono serviti vari riavvii dello smartphone o addirittura l'utilizzo di un caricabatterie differente: il suo device ha impiegato quasi 3 ore per raggiungere il 100% di carica partendo dal 23% di batteria residua. Un altro utente ha invece condiviso la sua esperienza dichiarando che il suo Pixel 6 Pro è passato dal 10% al 50% in appena un'ora.

Insomma, le lamentele di questi utenti fanno riferimento a un bug? In realtà no. Si tratta di una feature sviluppata da Google per assicurare una certa longevità della batteria: gli utenti muniti dei device Google Pixel, infatti, dispongono di una funzionalità – Adaptive Charging – che, sfruttando l'intelligenza artificiale e il machine learning, determina la velocità di ricarica del proprio device.

La funzionalità è quindi alleata degli utenti ed è espressamente sviluppata per preservare il più a lungo possibile la salute della stessa ma, volendo, si può disabilitare attraverso l'apposito pannello presente nelle Impostazioni.

