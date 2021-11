Google: il modem 5G di Pixel 6 e 6 Pro non è al top

Un nuovo test ha messo in comparazione il modem 5G di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro con quello di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. I nuovi smartphone di Google, infatti, oltre a montare il nuovo processore Google Tensor, hanno anche abbandonato i modem di Qualcomm in favore invece di un modello realizzato da Samsung.

All'interno del test sono stati messi a confronto il modem X60 di Qualcomm contro il modem 5123b di Samsung: il risultato delle prove ha svelato che il colosso di Mountain View avrebbe dovuto valutare con più attenzione se era davvero il caso di scegliere quello del colosso sudcoreano.

Il modem 5G di Google Pixel 6 non convince

Il modem di Qualcomm, infatti, si è agganciato molto meglio alla rete LTE della controparte Samsung, a fronte di pochissime eccezioni, e lo stesso è avvenuto anche per quanto riguarda la velocità di connessione. Google Pixel 6 Pro ha fatto registrare valori ben inferiori rispetto a quelli di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, sebbene entrambi siano indirizzati a un pubblico ben preciso che non ha paura di spendere una cifra importante per acquistare uno smartphone di fascia alta.

I risultati non lasciano spazio a valutazioni alternative: il modem 5G di Google Pixel 6 e 6 Pro è inferiore alla controparte Qualcomm. Nonostante questo, però, salvo in rari casi, gli utenti che fanno un uso piuttosto basilare del telefono non dovrebbero notare la differenza data da una connessione in 5G più lenta e da una maggiore difficoltà ad agganciare il segnale LTE.

