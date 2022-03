Google Pixel 6: ancora problemi di connettività dopo il Feature Drop

Dopo aver introdotto il bug per la vibrazione con Android 12L per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, su Reddit si moltiplicano le testimonianze di chi sta tristemente notando che il bug della connettività non è stato risolto con l'introduzione del Feature Drop di marzo per l'attuale generazione di smartphone di fascia alta.

Sembra, infatti, che un numero piuttosto importante di utenti muniti di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro continui a notare importanti problemi di connettività anche dopo aver installato l'aggiornamento di marzo.

Google Pixel 6/6 Pro ancora colpiti dal bug della connettività, anche dopo il Feature Drop

“Il mio P6P (sbloccato con Verizon) si sta ancora disconnettendo dalla rete anche dopo l'aggiornamento di marzo. Poiché il Wi-Fi funziona ancora, potrei non notarlo per ore – dichiara un utente nel thread di Reddit. Naturalmente questo è un problema davvero serio in quanto perdo le chiamate e i messaggi di testo. Qualcun altro ha ancora questo problema?“

Alla testimonianza dell'utente munito di un Pixel 6 si somma quella di un utente munito di Google Pixel 6 Pro che sottolinea quanto fosse speranzoso che “l'aggiornamento di marzo correggesse il problema, ma nulla è cambiato. Anzi, l'ha reso ancora peggiore. […] Sono genuinamente annoiato a questo punto. È impossibile avere un telefono che funzioni in modo decente.“

È ovviamente comprensibile la rabbia e la frustrazione di chi, attirato dal design singolare e dalle feature della serie Google Pixel 6, si trova tra le mani un telefono che è ancora vittima di un bug che risale agli ultimi mesi del 2021. Nonostante i vari aggiornamenti software rilasciati dalla compagnia, molti utenti hanno ancora seri problemi di connettività al punto tale da considerare la vendita del device puntando invece a uno della serie Samsung Galaxy S22.

Inoltre, secondo alcune informazioni provenienti dal thread di Reddit, sta prendendo piede la teoria secondo cui i Pixel con il numero “19” nelle prime cifre del codice seriale siano quelli maggiormente colpiti dal bug (si tratta dei device assemblati a settembre dell'anno scorso). In attesa di ricevere maggiori informazioni da parte di Google, si spera che il team di sviluppo di Android corregga il bug una volta per tutte.

