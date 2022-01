Google Pixel 6: questo singolare bug del display ha i giorni contati

Da qualche ora sappiamo che l'update di febbraio per la serie Google Pixel 6 sarà disponibile anche per tutti gli altri Pixel compatibili, ma una interessante novità scovata su Issue Tracker svela che il team di sviluppo di Google sta per risolvere il tanto odiato quanto singolare bug del touchscreen che colpisce alcuni utenti muniti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Google sta per correggere il bug del touchscreen su Pixel 6 e Pixel 6 Pro

A fine dicembre dello scorso anno, come ricorderete, alcuni utenti erano riusciti a risolvere il bug con un piccolo workaround: fortunatamente Google sta finalmente prendendo in carico il problema per risolverlo una volta per tutte. Purtroppo l'informazione presente su Issue Tracker non fornisce indicazioni circa l'eventuale finestra di arrivo del fix, ma in molti ritengono che l'azienda riuscirà a integrarlo direttamente all'interno dell'update in arrivo il prossimo 7 febbraio.

Se possedete i nuovi Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro è probabile che abbiate avuto già a che fare con il bug del display. I feedback dei malcapitati indicano che il display tende a bloccarsi per qualche secondo quando si utilizza una specifica opzione di accessibilità e nell'esatto momento in cui l'indicatore della batteria cala di un punto percentuale.

