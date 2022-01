L'update di febbraio per i Pixel 6 arriverà con una bella novità

In un evento più unico che raro, Google, durante il mese di dicembre, annunciava il rinvio dell'update al il primo mese del 2022 per risolvere tutti i bug che affliggevano la serie Pixel 6: le ultime informazioni pubblicate in rete, però, svelano che l'aggiornamento di febbraio per Google Pixel 6 arriverà lo stesso giorno anche per tutti gli altri device Pixel compatibili.

L'aggiornamento di febbraio per Google Pixel 6 arriverà anche sugli altri Pixel

La conferma del ritorno alla normalità è stata in qualche modo svelata dall'operatore telefonico canadese Fido che, com'è possibile notare nell'immagine sottostante, indica l'arrivo dell'aggiornamento SMR (Security Maintenance Release) per il giorno 7 di febbraio – il primo lunedì del mese.

Inoltre, la tabella relativa all'update mostra chiaramente che sarà disponibile per tutti gli smartphone Google Pixel dal modello 3a fino al modello 6 Pro, senza alcun tipo di distinzione. Si tratta senza ombra di dubbio di una buona notizia per Google che ha certamente bisogno di un ritorno alle vecchie routine anche per spingere le vendite della nuova serie di smartphone di fascia alta.

Restando in tema di smartphone Google, nelle scorse ore sono stati pubblicati importanti rumor circa le specifiche del tanto atteso medio gamma Google Pixel 6a e il probabile prezzo di lancio di Google Pixel Notepad, il primo foldable del colosso di Mountain View.