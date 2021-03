Durante il fine settimana, Google ha lanciato un aggiornamento all’app Fotocamera per i device proprietari facenti parte della serie Pixel. Dall’analisi dell’ultimo APK, il team di 9to5Google ha scoperto diverse curiosità legate ai futuri prodotti in arrivo, Pixel 5a e Pixel 6. In particolar modo, sono emerse diverse supposizioni molto interessanti legate alle selfiecam dei due telefoni.

Google Pixel 6 avrà una selfiecam “banale”

Si presume che il prossimo telefono in arrivo in casa Google sia il Pixel 5a, i cui rendering trapelati hanno sugerito l’arrivo di un device quasi identico al modello dello scorso anno. In particolar modo, il nuovo midrange low-cost avrà quasi esattamente la stessa forma e dimensione e presenterà la stessa fotocamera anteriore presente nell’angolo sinistro del pannello. Secondo un leak di Jon Prosser poi, il portatile approderà sul mercato il prossimo 11 giugno 2021.

Nell’app Google Fotocamera, il team dei colleghi oltreoceano ha scovato il codice relativo al modo in cui l’app gestisce la posizione del foro per la fotocamera anteriore su vari dispositivi Pixel. Da quello che possiamo leggere, il foro del Pixel 5a dovrebbe essere un po’ più piccolo di quello che si vede oggi sui terminali del brand. Precisamente si parla di un raggio di 55 pixel invece di 65 pixel.

In futuro, ci aspettiamo che la casa madre rilasci una manciata di dispositivi questo autunno, i cui nomi in codice sono trapelati a metà dello scorso anno. Abbiamo ora conferma che due di questi nomi in codice, “Oriole” e “Raven“, sono stati definitivamente inclusi nel codice a partire da Google Camera 8.2, anche se in modo crittografato.

Insieme alle conferme del nome in codice, abbiamo trovato alcune curiosità sul dispositivo con nome in codice Oriole, che attualmente pensiamo possa essere il Pixel 6. Secondo quanto si ipotizza, questo gadget avrà la fotocamera selfie inserita al centro del pannello, proprio come tanti altri smartphone presenti in circolazione. Addio quindi all’ipotesi della selfiecam under-display? Al momento è troppo presto per dirlo, ecco perché vi suggeriamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale“.

Infine, si è scoperto che questo sensore snapper anteriore potrà registrare video in 4K.

