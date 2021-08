Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro non verranno forniti con un caricabatterie nella confezione, a differenza dei telefoni della serie lanciati in precedenza.

Google Pixel 6 e 6 Pro: come mai una simile mancanza?

Il 17 agosto, il gigante dei motori di ricerca ha annunciato il nuovo mediogamma Pixel 5a con supporto alle reti 5G. Questo assomiglia al vecchio 4a 5G ma presenta lo stesso display, software, porte, fotocamere e processori. La vera novità di quest'anno sarà la line-up 6 in arrivo il prossimo autunno.

Per coloro che non lo sapessero, Apple e Samsung hanno smesso di fornire caricabatterie nelle scatole delle loro nuove ammiraglie. Tuttavia, Google non ha seguito le orme dei due giganti della tecnologia e ha sempre inserito caricabatterie nella scatola, anche nel nuovo Pixel 5a appena svelato. Ora, sembra che BigG si sia finalmente unito ad Apple e Samsung in questa pratica.

Il colosso tecnologico di Mountain View ha confermato che la sua prossima serie Pixel 6 di smartphone di punta non avrà un caricabatterie nella confezione. La società ha confermato a The Verge di aver smesso di spedire telefoni con un caricatore. In altre parole, il prossimo Pixel 6 e Pixel 6 Pro non includeranno un mattoncino di ricarica nella confezione.

La serie di telefoni Pixel 6 sarà lanciata questo autunno con hardware di prim'ordine e con a bordo il software più recente. Inoltre, i dispositivi andranno in vendita nei Paesi in cui Apple e Samsung vendono già smartphone senza caricabatterie nella confezione. È abbastanza comprensibile che Google abbia deciso di interrompere la spedizione di telefoni con caricabatterie, considerando che la maggior parte dei consumatori che acquistano di solito ha già un charger USB-C a casa.

Non è un segreto che non spedendo i caricabatterie in dotazione, Google può ridurre i costi perché non è necessario produrre un accessorio per ogni telefono. A parte ciò, questo consente anche all'azienda di tagliare i costi di distribuzione poiché può ridurre le dimensioni e il peso della scatola. Non è ancora chiaro se i consumatori trarranno vantaggio da questa pratica. Inoltre, la società può ridurre al minimo i suoi rifiuti elettronici. I consumatori avranno un prodotto in meno da buttare via quando aggiorneranno il loro device.

Google

Smartphone