I codici sorgenti di Android 12 Beta 4 hanno appena rivelato che il futuro flagship del colosso americano Google, il Pixel 6, disporrà di un sensore Samsung GN1 da 50 MP e di un modem Exynos 5123 5G.

Google Pixel 6: cosa sappiamo al momento?

Google sta lavorando per il debutto dei suoi ultimi smartphone Pixel che, stando a quanto emerge, dovrebbe arrivare ad ottobre 2021. Fedele alle speculazioni, la configurazione della fotocamera della variante standard e Pro dovrebbe presentare un sensore principale da 50 MP. Questo è appena stato confermato da un codice della beta 4 di Android 12 appena rilasciata. Viene suggerito che Google utilizzerà un sensore GN1 da 50 MP al posto del Sony da 12,2 MP visto sul Pixel 5.

I telefoni avranno anche il processore Tensor sviluppato internamente dall'azienda, anche se si ritiene che questo possa essere, probabilmente un SoC Samsung Exynos 9855 sotto altro nome. Un altro elemento menzionato nell'ultima versione di Android 12 il modem Exynos 5123, anch'esso realizzato da Samsung.

Mentre BigG continua ad avvicinarsi alla sua versione stabile, ha annunciato oggi il rilascio di Android 12 beta 4. Il nuovo sistema operativo è arrivato alla fase di stabilità della piattaforma per la valutazione da parte degli sviluppatori di app e giochi. L'azienda ha chiesto ai programmatori di iniziare i test finali e di prepararsi a pubblicare gli aggiornamenti di compatibilità. La traiettoria di sviluppo mostra che siamo molto vicini al rilascio finale della versione stabile di Android 12.

Non ci sono date specifiche per l'uscita dei nuovi Pixel 6 di Google, anche se ipotizziamo che possano venir presentati ad ottobre dell'anno corrente. Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi.

