Google Pixel 6: la velocità di ricarica potrebbe deludere

Google conferma ufficialmente che la serie Pixel 6 non è dotata del supporto per la ricarica rapida da 30 W, proprio come suggerivano le indiscrezioni precedenti.

In precedenza, avevamo segnalato che la serie Pixel 6 di Mountain View aveva una capacità di ricarica sopravvalutata. Ora, l'azienda ha confermato ufficialmente che la sua ultima line-up di punta non dispone di una fast charge da 30 W.

Secondo il sito ufficiale, il gigante dei motori di ricerca ha confermato che i suoi Pixel 6 e 6 Pro non dispongono di una soluzione di ricarica da 30 W. Per chi non lo sapesse, la gamma di punta non dispone di un charger nella confezione, ma la società vende il gadget come un accessorio separato. Questo, a sua volta, ha portato molti recensori a credere che gli ultimi telefoni flagship del brand americano siano dotati di una tecnologia da 30W per la ricarica.

Tuttavia, Google ha confermato che Pixel 6 supporta solo la ricarica da 21 W mentre Pixel 6 Pro supporta solo la ricarica da 23 W. Nel post sul blog, la società ha aggiunto che “La velocità di ricarica in qualsiasi momento si basa su fattori come la cella della batteria e il design del sistema, la temperatura, l'utilizzo del sistema e lo stato di carica“. Tuttavia, quando la batteria del telefono si scarica, la gamma Pixel 6 può assorbire la potenza di picco di 21 W e 23 W dal brick di ricarica per caricare fino al 50 percento in soli 30 minuti.

Dopo mezz'ora, le velocità di ricarica scende a un ritmo più lento per raggiungere l'80%. Per l'ultimo 20%, i tassi di ricarica del device vengono ridotti gradualmente ulteriormente per “contribuire a ridurre al minimo il degrado per preservare la durata della batteria“.

