Secondo quanto riferito, il futuro Google Pixel 5a verrà lanciato il 26 agosto al prezzo consigliato di 450 dollari. Sappiamo che l'OEM americano ha già svelato i suoi prossimi flagship Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i quali arriveranno sul mercato il prossimo autunno.

Google prepara il terreno per il debutto dei Pixel 5a

I suddetti dispositivi potrebbero finalmente essere – finalmente – i veri rivali degli iPhone, un sogno che gli utenti chiedono da tempo nel panorama Android. A sostegno di ciò, l'azienda ha scelto di utilizzare il proprio nuovo chipset Tensor invece del SoC Snapdragon di Qualcomm.

Tuttavia, con questi importanti cambiamenti, anche il prezzo dei nuovi device di punta dovrebbe essere significativamente più alto rispetto agli attuali telefoni della serie Pixel. Ma per fortuna, pare che società lancerà uno smartphone economico sotto la linea Pixel con il solito suffisso “A”; secondo quanto riferito, il modello di quest'anno è a pochi giorni dal debutto ufficiale.

Pixel 5a: cosa sappiamo?

Secondo l'ultimo rapporto, il Pixel 5a dovrebbe essere lanciato il 26 agosto e si dice che abbia un prezzo di circa $ 450. Il prezzo sembra essere in linea con molti competitor di fascia media aventi il supporto per la connettività 5G che sono stati lanciati in questa stagione. Si dice che il terminale sarà disponibile solo attraverso negozi online e negozi fisici del marchio.

Le perdite indicano che il device presenterà un display Full HD+ da 6,4 pollici e un chipset Qualcomm Snapdragon 765, abbinato a 6 GB di RAM. Si dice inoltre, che sia alimentato da una batteria da 4.650 mAh.

Il telefono avrà un jack per cuffie da 3,5 mm e avrà anche un grado di protezione IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Il comparto fotografico infine, dovrebbe mantenere la stessa configurazione della camera del Pixel 5: un sensore principale da 12,2 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine e un obiettivo ultra grandangolare da 16 megapixel.

Google

Smartphone