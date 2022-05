Google Pixel 3a non è più supportato: addio al miglior medio gamma

Il mese di maggio arriva con una nota di tristezza per i tanti utenti che ancora oggi possiedono un Google Pixel 3a: la nota serie di smartphone di fascia media non è più supportata da Google e di fatto, dopo l’arrivo dell’aggiornamento di maggio ora in distribuzione, non riceverà più ulteriori update software ufficiali.

Se tutto ciò non rappresenta un problema per i tanti nerd che amano il mondo del modding e delle custom ROM e con tutta probabilità si stanno già organizzando per installare la LineageOS basata su Android 12, sono altrettanto numerosi gli utenti che invece si dovranno arrangiare di conseguenza e acquistare un altro device.

Google Pixel 3a non è più supportato: la fine di un device che ha ancora molto da dire

Lanciata a maggio del 2019, la serie Pixel 3a è stata parecchio popolare per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che ha portato la classica “esperienza Pixel” nelle mani di tanti utenti alla ricerca di un device completo, con un software maturo, aggiornato e supportato; purtroppo il colosso di Mountain View avrebbe potuto (e dovuto) garantire un supporto più lungo e duraturo, ma quest’oggi ci ritroviamo a salutare per sempre un device che avrebbe ancora molto da dire e assolutamente in grado di supportare anche Android 13.

Google Pixel 3a fu un terremoto per l’intero settore mobile, di fatto costringendo colossi del calibro di Samsung e Apple a rivedere la loro strategia per quanto riguarda i dispositivi economici comportando l’arrivo di device di gran successo come l’iPhone SE e la serie Galaxy A di Samsung.

Se siete innamorati dell’esperienza utente offerta da tutti i dispositivi Pixel e vi state guardando attorno alla ricerca di un degno sostituto, il nostro consiglio non può che ricadere sull’ottimo Google Pixel 6 in offerta su Amazon a un prezzo incredibile. Al prezzo a cui è venuto è uno tra i migliori top di gamma per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo; non fatevelo scappare.

