Google non riesce a soddisfare la domanda di Pixel 6 Pro

Google non è in grado di soddisfare la domanda di Pixel 6 Pro, e questo sta comportando una lista d'attesa lunghissima per gli acquirenti.

Google Pixel 6 Pro: una domanda superiore alle aspettative

L'OEM di Mountain View non è in grado di soddisfare la domanda di Pixel 6 Pro e sembra che l'inventario si stia già esaurendo, e questo comporta liste d'attesa molto lunghe che indicano una carenza di disponibilità del telefono in questione: un peccato per coloro che hanno aspettato per molto tempo questo flagship dopo aver visto tutte le eccitanti perdite e indiscrezioni questi mesi.

Un nuovo avviso è stato ora posizionato in cima alla pagina Pixel 6 Pro sul sito Web di Google Store. “A causa dell'elevata domanda, alcuni modelli Pixel 6 Pro potrebbero essere esauriti o avere tempi di consegna estremamente lunghi“, si legge. “Riceverai una notifica quando sono di nuovo disponibili o controlla altri rivenditori autorizzati che potrebbero averli disponibili.”

Sotto il banner, ci sono un paio di pulsanti, uno dei quali serve per entrare nella lista d'attesa e l'altro per vedere altri rivenditori da cui si può provare a prendere il telefono. Per fortuna a noi questo non comporta nulla, poiché il device di punta arriverà nel 2022.

Tuttavia, The Verge riferisce che lo stock non è completamente “sold out”. Alcune varianti e opzioni di colore del telefono sono disponibili di tanto in tanto. Inoltre, la variante venduta da Verizon del Pixel 6 Pro sembra andare meglio e sembra che ci siano ancora più opzioni di colore e archiviazione tra cui scegliere negli Stati Uniti.

“Il banner sulla pagina Pro sul Google Store è ancora accurato: alcuni modelli di Pro sono esauriti“, ha affermato la società in una dichiarazione a The Verge. “Mentre lavoriamo per rendere più disponibile, i clienti possono controllare i nostri partner autorizzati a livello nazionale fino a esaurimento scorte“.

Sembra dalla dichiarazione che gli utenti statunitensi possono ancora prendere il Pixel 6 Pro dal Google Store se ci provano a lungo. Ad ogni modo, noi attenderemo l'inizio del prossimo anno per poterlo prendere in maniera ufficiale.