Google Maps non funziona? Come risolvere in pochissimi passaggi

Google Maps è al centro di numerose segnalazioni che gli utenti stanno condividendo online in queste ultime ore. Sembra che l’applicazione stia riscontrando diversi malfunzionamenti sui dispositivi Android, con frequenti blocchi che portano spesso al riavvio del servizio.

Il problema si manifesta subito dopo l’apertura dell’app: in una manciata di secondi, Google Maps cessa di funzionare e va incontro ad un’improvvisa chiusura. La stessa anomalia si ripete anche con i successivi avvii e, di fatto, l’utente non è in grado di farne uso.

Google Maps si blocca? Disinstalla gli aggiornamenti

Le segnalazioni riguardano soprattutto le versioni 11.144.x e 11.145.x di Google Maps su dispositivi come Pixel e Samsung Galaxy. Ad essere coinvolte sono sia le release beta che quelle stabili dell’applicazione, anche se con una maggiore incidenza riscontrata sul circuito beta di Android 15. Google sarebbe già a lavoro per un aggiornamento correttivo, che però tarda ad arrivare.

Esiste una soluzione temporanea per sistemare questo bug di Google Maps? A quanto pare sì, pur non essendoci garanzia di successo: vale comunque la pena tentare.

Alcuni utenti hanno provato a risolvere il problema delle chiusure improvvise di Google Maps disinstallando gli ultimi aggiornamenti dell’app. Va fatta una precisazione: trattandosi di un servizio preinstallato, non è possibile rimuoverlo del tutto dal dispositivo e reinstallarlo ma si può solo procedere eliminando gli ultimi update. Il procedimento da seguire è molto semplice:

recatevi nelle Impostazioni del vostro dispositivo Android;

accedete alla voce Applicazioni;

scorrete l’elenco fino a individuare Maps e cliccateci sopra;

infine, cliccate in alto a destra su Disinstalla aggiornamenti.

Al momento, sembra che le versioni precedenti di Google Maps non siano interessate da questo malfunzionamento.