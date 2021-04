In queste ore è appena apparsa – in moltissimi device Pixel di casa Google – una shortcut per Google Lens nella barra di ricerca. Questo è quanto riportato da molti utenti in diversi forum di tecnologia.

Google Lens: sempre più integrato in Android

Google Lens ha iniziato a comparire nella barra di ricerca di Pixel Launcher accanto all’Assistente Google, in un nuovo test. Negli ultimi anni, la barra di ricerca di BigG sul Pixel Launcher ha avuto un design abbastanza coerente e ha sempre offerto la possibilità di cercare o attivare rapidamente l’Assistente Google. La “G” di questa barra di ricerca è stata anche una divertente superficie aggiuntiva per opere d’arte e animazioni relative al doodle di Google di un determinato giorno.

Come notato oggi da uno dei nostri lettori, l’azienda di Mountain View sta testando un nuovo design per la barra di ricerca del Pixel Launcher, aggiungendo il (vecchio) logo Lens a destra del pulsante utilizzato per avviare l’Assistente. Come ci si aspetta, toccando questo pulsante si avvia direttamente nell’app Google Lens, proprio come il pulsante Lens simile nella barra di ricerca principale dell’app “Ricerca Google”.

Prima del lancio della riprogettazione, alcuni avevano notato che il pulsante dell’Assistente nella barra di ricerca apparentemente non era nella posizione corretta, poiché appariva troppo a sinistra.

Finora, abbiamo solo confermato che il nuovo design verrà visualizzato su un dispositivo che esegue la DP3 per sviluppatori di Android 12, ma è possibile che arrivi presto per tutti i dispositivi Pixel. Un argomento a favore del fatto che sia una funzionalità di Android 12 è che l’app Google sta già testando un’intestazione ridisegnata per il feed Discover di Pixel Launcher, in esclusiva per Android 12.

Questo è solo un ulteriore passaggio nel processo di integrazione di Lens da parte di Google in Android, in particolare sui Pixel-phones. Più di recente, un’opzione “Traduci” basata su Lens ha iniziato a comparire sia nell’interfaccia utente di Android 11 che nella visualizzazione delle “App recenti” di Android 12.

Questa nuova modifica del design per Pixel Launcher è disponibile sul tuo dispositivo? In tal caso, fatecelo sapere.

