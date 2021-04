Google Lens si espande oltre i dispositivi mobili e arriva al Web desktop con OCR in Google Foto. Di fatto, oltre ad essere un’app stand-alone, questo software è disponibile anche all’interno della “Ricerca immagini” e viene integrato su Android. L’azienda sta ora portando tale funzionalità sul Web desktop all’interno di Google Foto per una comoda copia del testo tramite il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

Google Lens: la funzionalità più utile approda sul Web

Aprendo un’immagine con un testo, appare la dicitura “Copia testo dall’immagine” che presenta il (vecchio) logo Lens e il pulsante Ignora. Questo viene visualizzato a sinistra di “Condividi, Modifica, Informazioni” e degli altri controlli per Google Foto.

Toccando il pulsante virtuale si avvia Google Lens e, successivamente, tutto il testo appare in un’immagine che viene selezionata per impostazione predefinita e viene visualizzato nel pannello di destra. Si può “Deselezionare il testo” dall’angolo in alto a destra per evidenziare solo passaggi specifici e copiare con un pulsante mobile sull’immagine.

L’OCR è una funzionalità di Google Lens molto conveniente ed è l’unica funzionalità disponibile in questa versione web di Foto, che è ampiamente diffusa oggi. Lo strumento di ricerca visiva attualmente non funziona per riconoscere monumenti o piante e potrebbe aiutare le persone a esplorare le loro immagini e ricordi.

Questa è la prima volta che Lens si è espansa oltre i dispositivi mobili. Su Android, è disponibile quando si utilizza Google Image Search, mentre con Chrome Mobile potete tenere premuta qualsiasi immagine per avviare così un’analisi rapida. Oltre a Foto per il Web, Lens sarebbe un’app molto comoda da inserire nel browser desktop o per lo meno su images.google.com.

Voi la utilizzate quotidianamente? Vi ricordiamo che il software del colosso di Mountain View è gratuito.

