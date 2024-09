Google implementa le risposte intelligenti contestuali per Gmail

Per una gestione ottimale delle email Google ha annunciato di aver implementato le risposte intelligenti contestuali per Gmail. Una buona notizia per tutti coloro che utilizzano questo client mail sui propri dispositivi. Altra buona notizia è che questa nuova funzionalità, legata all’intelligenza artificiale di Gemini, sarà disponibile non solo sui dispositivi Android, ma anche sui dispositivi iOS e iPadOS.

Se eri stanco delle solite risposte veloci del tipo “Mi sembra una buona idea!”, “Sì, ci sto lavorando” o “Ti risponderò non appena possibile”, questa novità sarà per te come una ventata di aria fresca durante una giornata di caldo torrido. Ma come funzionano le risposte intelligenti introdotte dal colosso di Mountain View?

In pratica, una volta che ti arriva una email Gemini lavorerà per creare delle risposte rapide intelligenti in armonia con il contesto contenuto nella mail. Grazie a questa novità implementata da Google, Gmail ti mostrerà una serie di “risposte più dettagliate per catturare appieno l’intento del tuo messaggio”. Avrai diverse opzione da scegliere. Selezionandole avrai un’anteprima rapida del testo.

Gmail integra risposte intelligenti grazie all’intelligenza artificiale di Google

Gmail fornirà risposte intelligenti legate al contesto di una email grazie a Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Il colosso ha annunciato questa nuova funzionalità in un suo comunicato stampa proprio ieri. Ecco come ha spiegato questa novità:

Siamo entusiasti di annunciare una nuova funzionalità di Gemini in Gmail, le Smart Replies contestuali, che offriranno risposte più dettagliate per catturare appieno l’intento del tuo messaggio.

Google ha anche spiegato come funzioneranno le risposte intelligenti entrando nel dettaglio:

Dopo aver avviato una risposta via email, gli utenti vedranno alcune opzioni di risposta nella parte inferiore dello schermo che prendono in considerazione l’intero contenuto del thread di email. Passa il mouse su ogni risposta per ottenere una rapida anteprima del testo, seleziona quella che ritieni più adatta alla situazione e modificala come ritieni opportuno o invia la risposta immediatamente.

Solo qualche anno fa, nel 2017, Google aveva introdotto Smart Reply per Gmail, la funzionalità che suggeriva tre risposte rapide alle email in base al contenuto stesso. Oggi questa funzionalità è ancora più precisa e permetterà agli utenti di risparmiare ancora più tempo quando sono in movimento, rispondendo facilmente senza sforzo.

Questa novità si inserisce in uno specchio più ampio dell’intelligenza artificiale. Infatti, Google Foto ha promesso ricordi migliorati grazie a Gemini.