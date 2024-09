Google Foto: i tuoi ricordi potrebbero essere migliorati da Gemini

Google sta implementando molto sui suoi dispositivi Pixel e sul suo ecosistema Android. Tutte queste funzionalità stanno viaggiando verso un’unica direzione, l’intelligenza artificiale. Ed è proprio un particolare legato a questo tema che è stato scoperto recentemente. In pratica, sembra che Google Foto potenzierà i ricordi sfruttando Gemini AI.

Prima di addentrarci nell’aspetto pratico di questa possibile novità futura, vediamo l’aspetto tecnico. Infatti, tutto questo è stato scoperto esaminando la nuova app Google Foto 7.1 che include nuove stringhe a conferma di quanto affermato. Dalle stringhe stesse si evince che Gemini lavorerà come narratore basandosi sulla sua intelligenza artificiale nel generatore di memoria.

Nonostante sia stato scoperto tutto questo, potrebbe anche succedere che non ci sia una versione pubblica per Google Foto in futuro, ma dubitiamo fortemente visti gli ultimi aggiornamenti di Gemini sui Google Pixel 9 con funzionalità davvero importanti e molto utili. Vediamo all’atto pratico cosa potrebbe significare questo aggiornamento per noi.

Google Foto fornirà ricordi potenziati da Gemini

Se sei solito sfruttare le belle funzionalità di Google Foto, come ricerca di un’immagine descrivendola, per gestire i tuoi ricordi e avere un backup sicuro, sarai contento di sapere che più o meno presto l’intelligenza di Gemini farà capolino. Infatti, l’intelligenza artificiale di Google potrebbe assumere un ruolo importante all’interno della sezione dei ricordi.

Attualmente l’app di Big G propone occasionalmente foto per ricordare eventi passati organizzandoli per anni e luoghi. In alcuni casi è l’app stessa a realizzare un video automatico con un sottofondo musicale. Grazie a Gemini, secondo quanto scoperto nelle stringhe dell’app, potrebbero essere aggiunte anche delle narrazioni.

In questo modo il video avrà un contesto comprensibile non solo da chi ha vissuto quei momenti, ma anche da altri utenti che vorranno godersi quelle immagini. Non sappiamo se questa funzionalità sarà implementata per tutti i ricordi in generale o solo su quelli di un anno, dove Gemini avrebbe molto più materiale da elaborare su Google Foto con la sua intelligenza artificiale.