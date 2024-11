Google ha portato l'app Gemini su iPhone con Gemini Live

Google ha appena lanciato l’app standalone di Gemini su iPhone, rendendola disponibile al download gratuito su App Store. L’applicazione è utilizzabile da tutti e consente anche l’accesso a Gemini Live, come avviene nella versione per Android.

Si tratta di una novità importante, dato che fino ad oggi gli utenti iOS avevano accesso a Gemini soltanto con l’app Google tramite una scheda dedicata.

Ad ogni modo, restano le limitazioni che ci si aspettano da un’app di terze parti installata su iOS. L’app Gemini per iPhone non è in grado ad esempio di modificare le impostazioni del telefono, e non può nemmeno effettuare l’accesso ad applicazioni che non rientrano sotto l’ombrello di Google.

Ma vediamo ora come si presenta Google Gemini su iOS.

App Google Gemini su iOS

Dopo l’installazione dell’app, la prima schermata ci chiede di effettuare l’accesso al nostro account Google. In seguito visualizziamo la scheda di benvenuto in Gemini, con le informazioni essenziali per accedere all’assistente AI di Google. Da qui proseguiamo con un tap su Usa Gemini, voce presente in basso a destra dopo aver effettuato un paio di scroll.

Siamo ora nella schermata principale dell’app Gemini. Una home spartana, molto semplice, con il saluto “Ciao Federico” in primo piano, l’icona del nostro account in alto a destra, e quella delle chat precedenti avute con Gemini in alto a sinistra.

Ma il vero centro dell’esperienza dell’app Google Gemini è racchiuso nella parte inferiore della schermata:

Chiedi a Gemini : interazione con Gemini tramite un messaggio di testo.

: interazione con Gemini tramite un messaggio di testo. Microfono : interazione con Gemini tramite una richiesta vocale.

: interazione con Gemini tramite una richiesta vocale. Fotocamera : interazione con Gemini tramite una foto o un video.

: interazione con Gemini tramite una foto o un video. Gemini Live: interazione con Gemini tramite una conversazione a voce.

A proposito di Gemini Live, l’app permette di scegliere tra dieci diverse voci, sia maschili che femminili.

Insomma, in attesa che Apple Intelligence arrivi in Italia, i possessori di un iPhone possono sperimentare un’esperienza AI avanzata, proprio grazie al nuovo assistente di Google.