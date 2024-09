Su Google Foto potrai trovare un'immagine descrivendola

L’intelligenza artificiale di Google sta facendo passi da gigante. Ha stupito tutti dopo la recente presentazione dei nuovi Google Pixel 9, dove Gemini la fa da padrone per migliorare l’interazione uomo-smartphone e la gestione di tutte le attività quotidiane con il proprio telefono. Oggi sappiamo anche che Google Foto sta integrando una funzionalità molto interessante grazie all’assistente AI.

In pratica potrai effettuare una ricerca, trovando così immagini o video, semplicemente descrivendoli. Una notizia molto interessante, soprattutto per chi ha tantissimi contenuti e per trovarne di specifici dovrebbe scorrere un’infinità di foto e video. Tutto diventa quindi più facile, soprattutto se devi mostrare all’istante un contenuto ai tuoi amici o per lavoro. Google ha presentato così questa funzionalità:

Man mano che le librerie di foto diventano sempre più grandi, trovare ciò che stai cercando a volte richiede query più descrittive. A partire da oggi, puoi trovare quello che stai cercando usando il linguaggio di tutti i giorni. Ad esempio, puoi cercare foto specifiche in modo naturale e descrittivo, come “Io e Alice che ridiamo”, “Kayak su un lago circondato da montagne” o “Emma che dipinge in giardino”.

La cosa incredibile è che potrai decidere di ordinare i risultati di questa ricerca per data o pertinenza. Così potrai trovare l’immagine specifica o il video corretto che stavi cercando e lo farai ancora più velocemente. Attualmente però Google ha reso disponibile questa opzione solo in inglese per gli utenti su Android e iOS. Presto però verrà distribuita anche in altre lingue. Si parla di “prossime settimane“.

Google Foto: accesso anticipato a Chiedi Foto e attenzione alla privacy

Sei triste perché ora stai scoprendo che la funzione Chiedi Foto di Google Foto è disponibile solo in accesso anticipato per alcuni utenti statunitensi selezionati? Sarai contento di capirne i motivi, specificati dal colosso di Mountain View nel suo comunicato ufficiale:

Stiamo adottando un approccio responsabile al lancio di Chiedi a Foto, guidati dai nostri principi di intelligenza artificiale. Sebbene ci sforziamo di migliorare sempre i nostri prodotti in base all’utilizzo effettivo, prendiamo molto sul serio la nostra responsabilità di proteggere i tuoi dati e la tua privacy.

Probabilmente non stai più nella pelle per provare questo incredibile aggiornamento a Google Foto. La notizia positiva è che le tempistiche sembrano particolarmente brevi. Quindi Chiedi Foto, questo è il nome della nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale, potrebbe arrivare prima di quanto pensi sul tuo smartphone.