Google Chromecast: per rendere SMART qualsiasi TV bastano 24€

Bastano pochi euro per rendere “smart” il proprio TV e accedere a tutte le app di intrattenimento. Con il Google Chromecast, infatti, è possibile sfruttare tutte le potenzialità e il catalogo di applicazioni di Google TV, la versione personalizzata direttamente da Google di Android TV.

Basta collegare il piccolo dispositivo alla porta HDMI del proprio TV e utilizzare il telecomando in dotazione per accedere a tutte le app del Play Store (Netflix, YouTube, Disney+, DAZN e tante altre). Il tutto con una spesa davvero minima.

Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, il Google Chromecast è disponibile al prezzo scontato di 24,99 euro invece che 39 euro. Si tratta di uno sconto del 36% sul prezzo di listino che rende ancora più economica e vantaggiosa la possibilità di trasformare un qualsiasi TV in un moderno Smart TV con tutte le app per l’intrattenimento.

Google Chromecast: come rendere smart il proprio TV con appena 24,99 euro

Il Google Chromecast ha tutto quello che serve per poter rendere “smart” un TV o un monitor. Grazie alle potenzialità di Google TV e tutte le app del Play Store, infatti, è possibile accedere a tutti i servizi di intrattenimento da qualsiasi schermo. In più, inoltre, è possibile trasmettere i propri contenuti dal laptop o dallo smartphone. Basta collegare il dispositivo al TV tramite la presa HDMI per godersi lo spettacolo.

Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare il Google Chromecast al prezzo scontato di 24,99 euro invece che 39 euro. Lo sconto del 36% riguarda la variante nera del dispositivo che si nasconde benissimo nella parte posteriore di un qualsiasi TV. Da notare, inoltre, che il modello 4K del Chromecast è disponibile al prezzo scontato di 52,99 euro invece che 69,99 euro. Entrambe le versioni sono vendute direttamente da Amazon.

