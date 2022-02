Google trasforma il tuo vecchio PC in un Chromebook: ecco come

Se anche voi avete a casa un vecchio computer (o Mac) che ormai ha perso l'agilità di un tempo e se ne sta su uno scaffale a prendere la polvere, Chrome OS Flex di Google potrebbe rappresentare la soluzione ideale per dargli una seconda chance. Infatti, il colosso di Mountain View, dopo aver acquisito la compagnia Neverware alla fine del 2020, si è focalizzata a fare propria l'idea dell'azienda per dare modo a milioni di utenti di trasformare qualunque computer in un Chromebook.

Chrome OS Flex di Google trasforma i vecchi PC in nuovi Chromebook

Come? Semplicemente scaricando la versione live di Chrome OS Flex, montarla su una semplice chiavetta USB e collegarla al proprio PC. Sebbene l'idea di Google sia quella di posizionare Chrome OS Flex all'interno del mercato edu e aziendale, come fa già con i Chromebook, chiunque può scaricare il nuovo sistema operativo e montarlo su quanti PC ritiene necessario.

Chrome OS Flex è a tutti gli effetti Chrome OS come già lo conosciamo: non solo gode dello stesso ciclo di aggiornamenti dell'OS originale, ma integra anche feature aggiuntive come il pieno supporto a Google Assistant e molto altro. Insomma, un po' come i più smanettoni sono abituati a fare con le distro live di Linux da avviare tramite pennetta USB e poi eventualmente da installare sull'hard disk principale, anche Chrome OS Flex permette di fare la stessa identica cosa.

Google, infine, ci tiene a precisare che Chrome OS Flex è da considerarsi ancora in “early access“, un modo carino per sottolineare che si tratta di un prodotto in corso d'opera potenzialmente ancora colpito da bug e altri problemi. La versione finale e stabile dell'OS sarà rilasciata entro il Q2 di quest'anno.

Come installare Chrome OS Flex

Se siete curiosi e volete provare il nuovo sistema operativo, per prima cosa dovete scaricare Chrome OS Flex da questo link e poi seguire questi semplici passi:

Creare una immagine di boot all'interno della pennetta USB

Avviare l'installazione dell'OS su Mac o PC Windows

Tutto qui. Trovate ulteriori informazioni al link linkato qualche riga più su.