Google Calendar e i compleanni: il modo più facile per non dimenticarli più

Ogni giorno, la gestione delle numerose attività da tenere a mente, tra cui importanti eventi di lavoro come riunioni, consegne e altre scadenze, oltre alle faccende personali come compleanni di amici e parenti, può diventare complessa. Fortunatamente, lo sviluppo dei dispositivi mobili e delle applicazioni ha notevolmente migliorato la possibilità di segnare un evento da ricordare. Esistono infatti app che permettono di segnare tutti gli eventi, sia da smartphone che da PC. Tra queste, il numero uno dei calendari è senza dubbio Google Calendar.

Google Calendar consente di segnare facilmente tutti gli eventi, e in particolare, i compleanni, evitando così di dimenticare date importanti. Una delle caratteristiche più apprezzate di Google Calendar è la possibilità di accedere e gestire gli eventi da qualsiasi dispositivo su cui si è effettuato l’accesso a Google. Questo permette di rimanere sempre connessi e di avere un promemoria che ci segue ovunque ci si trovi, sia da PC, smartphone o tablet. Ecco come rimuovere e nascondere i compleanni su Google Calendar, sia su desktop che su dispositivi mobili.

Per aggiungere un compleanno a Google Calendar, è possibile procedere in diversi modi. Prima di tutto è importante ricordare che ogni volta che si aggiunge un evento, come un compleanno o un promemoria, questo si sincronizza automaticamente su tutti i dispositivi sui quali si è effettuato l’accesso con lo stesso account Google. Pertanto, è sempre consigliabile verificare i propri dati di accesso per assicurarsi di essere connessi con lo stesso account su tutti i dispositivi.

Il primo metodo per aggiungere i compleanni su Google Calendar è sfruttare Google Contacts, particolarmente utile se si utilizza un dispositivo Android. I passaggi da seguire sono i seguenti:

Aprire l’app Google Contacts ;

; Toccare un contatto;

Procedere su “Modifica” nell’angolo in alto a destra dello schermo;

Scegliere “Aggiungi data significativa”;

Inserire la data del compleanno;

Selezionare “Compleanno” dal menu a discesa sotto la data;

Toccare “Salva” nell’angolo in alto a destra dello schermo.

A questo punto, è possibile ripetere gli stessi passaggi per tutti i contatti per i quali si desidera salvare un compleanno. Dopo questo processo, i compleanni saranno inseriti automaticamente su Google Calendar.

Nel caso in cui i compleanni non siano visibili su Google Calendar, è consigliato controllare le impostazioni per assicurarsi che non sia attiva l’impostazione che li tiene nascosti. Nello specifico, è necessario aprire l’app Google Calendar, toccare le tre linee nell’angolo in alto a sinistra dello schermo e verificare la casella di controllo accanto a “Compleanni”.

Aggiungere i compleanni con Google Contacs sul desktop

Per quanto riguarda l’aggiunta dei compleanni su Google Calendar, è necessario fare una distinzione tra l’utilizzo su dispositivi mobili e su desktop. Sebbene sia possibile aggiungere i compleanni sfruttando Google Contacts su entrambe le piattaforme, ci sono alcune limitazioni specifiche per il desktop. Ad esempio, non è possibile aggiungere notifiche per un compleanno direttamente dal desktop.

Tuttavia, è comunque possibile far apparire i compleanni su Google Calendar anche su PC sfruttando Google Contacs seguendo alcuni passaggi specifici. Per procedere utilizzando Google Contacts da PC e far apparire i compleanni su Google Calendar, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere al sito web di Google Contacts;

Scegliere un contatto;

Selezionare “Modifica contatto”;

Inserire la data di nascita accanto all’icona della torta di compleanno;

Fare clic su “Salva” nell’angolo in alto a destra dello schermo;

Accedere poi al sito web di Google Calendar;

Fare clic sulla casella di controllo accanto a “Compleanni” nella barra laterale sinistra.

Accedendo a Google Calendar, se presente, è possibile anche semplicemente cliccare sull’icona della torta vicino al nome del contatto e da lì selezionare la data di compleanno del contatto presente. In questo modo, i compleanni dei contatti verranno visualizzati su Google Calendar, permettendo di tenere traccia di tutte le dati importanti.

Aggiungere i contati su Google Calendar è una pratica comoda per non scordare nessun compleanno dei propri contatti, ma può diventare un’arma a doppio taglio. Infatti, se da un lato permette di ricordare ogni ricorrenza, dall’altro può riempire il calendario di eventi, distraendo dall’organizzazione di appuntamenti e impegni più importanti.

Per questo motivo, può essere utile considerare l’opzione di eliminare i compleanni da Google Calendar, mantenendo comunque le informazioni sui contatti in Google Contacts. Inoltre, è importante ricordare che non è possibile rimuovere un compleanno da Google Calendar senza eliminarlo anche da Google Contacts. Questo è l’unico metodo per eliminare il compleanno da entrambe le piattaforme e interrompere tutte le notifiche attivate.

Per procedere, è necessario accedere a Google Contacts, sia dal sito web che dall’applicazione mobile. Una volta effettuato l’accesso, bisogna individuare il contatto di cui si desidera rimuovere il compleanno e accedere alla pagina di modifica del contatto. Qui, sarà possibile selezionare l’opzione “Rimuovi” accanto alla data di compleanno del contatto. Questo procedimento è valido sia per l’applicazione mobile che per il sito web ufficiale di Google Contacts. In questo modo, si potrà mantenere il calendario più ordinato e focalizzato sugli eventi realmente importanti, senza perdere le informazioni essenziali sui propri contatti.

Oltre alla possibilità di aggiungere o eliminare un compleanno, è anche possibile nascondere tutti i compleanni contemporaneamente, non è possibile selezionare singolarmente i compleanni da nascondere. Per nascondere i compleanni in Google Calendar basta accedere alle impostazioni di Google Calendar e selezionare la casella di controllo accanto a “Compleanni”. In questo modo, tutti i compleanni verranno nascosti dal calendario.

Come aggiungere i compleanni a Google Calendar creando un evento personalizzato

Oltre all’uso di Google Contacts, dove l’aggiunta dei compleanni tramite l’app presenta alcune limitazioni e problemi, è possibile creare eventi personalizzati direttamente su Google Calender, che offre una maggiore flessibilità e funzionalità. Nello specifico, su Google Contacts l’opzione è limitata all’inserimento della sola data, senza la possibilità di aggiungere note o altre informazioni rilevanti.

Google Calendar permette di aggiungere informazioni dettagliate come note, luoghi rilevanti e altre informazioni utili, che possono essere fondamentali per pianificare una festa o ricordare dettagli importanti oltre alla data del compleanno. Per aggiungere un evento personalizzato su Google Calendar, è necessario cliccare sulla data specifica per la quale si intende creare l’evento e procedere alla personalizzazione inserendo tutte le informazioni relative.

Inoltre, è possibile impostare l’evento come una ricorrenza che si ripete, in modo da non dimenticare mai un compleanno e non dover reinserire l’evento ogni anno. Utilizzare Google Calendar, piuttosto che Google Contacts, è sicuramente il metodo migliore per non dimenticare un compleanno, aggiungere informazioni maggiori e avere tutti gli eventi sincronizzati su tutti i dispositivi in uso.