Google Calendar è uno dei servizi più utili e popolari di Google, che permette di gestire i propri impegni e appuntamenti in modo semplice ed efficace. Con Google Calendar, è possibile creare eventi, invitare altre persone, ricevere notifiche e sincronizzare il calendario con altri dispositivi e applicazioni. Google Calendar può essere scaricata anche sui dispositivi iPhone, così da sincronizzare Google Calendar con il calendario Apple, per avere sempre a portata di mano gli eventi e le attività. In questo modo, Il calendario di Google può essere sia visualizzato che modificato sia dall’applicazione ufficiale di Google Calendar sia dall’applicazione Calendario di iOS. Il calendario di Google interagisce anche con altre applicazioni di iOS, come Mail, Contatti e Promemoria.

Sincronizzare Google Calendar su un iPhone ecco come fare

Sincronizzare Google Calendar su un iPhone è un’operazione semplice e vantaggiosa, che permette di avere sempre sotto controllo gli impegni e le attività su tutti i tuoi dispositivi e le applicazioni. Ma ecco come sincronizzare Google Calendar su un iPhone. Per sincronizzare Google Calendar su un iPhone, devi seguire alcuni semplici passaggi:

Raggiungere l’App Store dal proprio dispositivo

Cercare Google Calendar

Selezionare e premere “Ottieni”

Accettare e scaricare

Aprire l’applicazione sull’iPhone

Se sono già presenti su iPhone i dati dell’account Google, apparirà il seguente messaggio “Google Calendar vorrebbe accedere al tuo calendario, i calendari vengono utilizzati per mostrare gli eventi e i compleanni”, cliccare Ok e selezionare l’Account Google desiderato. Dopodiché, procedere con Inizia (iPhone chiederà dei consensi per i contatti e le notifiche). Dopo aver dato il consenso per i dati interessati, si avvierà automaticamente il calendario.

Se nell’iPhone non è ancora presente nessun account Google il procedimento è differente, sarà necessario inserire i dati necessari per la sincronizzazione dall’impostazione. Per procedere con l’inserimento dell’account, dopo aver scaricato l’app Google Calendar, i passaggi sono i seguenti:

Andare su impostazione;

Scorrere verso il basso e seleziona Calendario;

Toccare Account;

Selezionare “Aggiungi account” dal fondo della lista;

Nella lista delle opzioni supportate ufficialmente, seleziona Google;

Inserire indirizzo email e la tua password di Google;

Selezionare Avanti dopo ogni inserimento;

Salvare e attendere la sincronizzazione con l’iPhone.

Per sincronizzare solo il calendario, deselezionare tutto tranne Calendario, opzionalmente, si possono selezionare altri elementi che si desidera sincronizzare con l’iPhone, come Mail, Contatti o Note. Quando la sincronizzazione è completa, Gmail appare nella lista dei calendari. Aprendo l’applicazione Calendario, in fondo allo schermo, toccando “Calendari” si può visualizzare una lista di tutti i calendari a cui il l’iPhone ha accesso. Essa includerà tutti i calendari privati, condivisi e pubblici collegati all’account Google utilizzato.

Sincronizzare Google Calender permette di avere una visione completa e aggiornata di tutti gli eventi e delle attività su tutti dispositivi e applicazioni. Inoltre dà la possibilità di modificare eventi sia da Google Calendar sia da Calendario di iOS, senza perdere informazioni o creare duplicati. Permette di ricevere notifiche e promemoria sia da Google Calendar sia da Calendario di iOS, per non dimenticare nessun appuntamento importante. E integra il calendario di Google con altre applicazioni, in caso di consenso, di iOS, come Mail, Contatti e Promemoria, per facilitare la comunicazione e l’organizzazione.

Bisogna precisare che sono presenti delle limitazioni di sincronizzazione di Google Calendar su un iPhone, nello specifico le limitazione sono:

Notifiche email per gli eventi: l’invio di notifiche via email per gli eventi, che richiede di impostare le preferenze dal sito web di Google Calendar;

Creazione di nuovi calendari Google: la creazione di nuovi calendari di Google, richiede di accedere al sito web di Google Calendar;

Programma di pianificazione sala: lo strumento di prenotazione delle stanze, non è possibile creare calendari condivisi dall’app Google Calendar.

Come risolvere i problemi più comuni di sincronizzazione

Se la sincronizzazione non funziona correttamente, controllare innanzitutto che la connessione internet sia attiva e stabile. Per il corretto funzionamento di Google Calendar l’iPhone deve avere impostata l’ora e la data giuste. Inoltre, verificare che i calendari siano attivi nell’applicazione Calendario e che abbiano la frequenza di sincronizzazione desiderata nelle impostazioni del account Google. Se il problema persiste, provare ad aggiornare manualmente i calendari nell’applicazione Calendario, trascinando verso il basso la schermata degli eventi. Infine, rimuovere e aggiungere nuovamente il tuo account Google dalle impostazioni del tuo iPhone, oppure disinstallare e reinstallare l’applicazione ufficiale di Google Calendar.